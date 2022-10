Rund anderthalb Monate nach der Explosion im ehemaligen Stoffhaus Speyer hat ein Gutachter den Unglücksort betreten und begutachten können. Das hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. „Er konnte Vorbereitungen für sein Gutachten treffen und hat einige Gegenstände mitgenommen, die durch die Explosion beeinträchtigt worden sind“, informiert ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Mit einem Ergebnis des Gutachters werde allerdings frühestens erst in einem Monat gerechnet. Die beiden Arbeiter, die sich zum Zeitpunkt der Explosion in dem Gebäude in der Wormser Straße aufgehalten hatten, haben weiter noch keine Aussage zu dem Tag Ende August gemacht. Beide waren schwer verletzt worden. Laut Staatsanwaltschaft ist einer der beiden Arbeiter nach wie vor im Krankenhaus, der andere lasse sich durch einen Anwalt vertreten.

Lesen Sie auch: Stoffhaus-Mieter: „Wir überleben keine fünf Monate mehr“