Der Mai und der Juni sollen die Monate sein, in der die Speyerer Bürger bei mehreren städtischen Projekten mitreden dürfen. Zwei Stichworte: Landesgartenschau und künftiger öffentlicher Nahverkehr. Weil es Corona-bedingt noch keine Präsenzveranstaltungen gibt, wirbt die Stadt dafür nun auf andere Weise.

Die Landesgartenschau 2026 soll nach Speyer kommen, so der Wunsch der Politik. Im noch bis Oktober 2021 laufenden Bewerbungsverfahren wird dazu auch die Meinung der Bürger abgefragt. Eigentlich hätte es Ortstermine geben sollen. Der bunte Bauwagen, der aktuell vor dem Altpörtel steht, hätte außerdem eine wichtige Rolle spielen sollen. Stadt-Mitarbeiter hätten an ihm Rede und Antwort stehen können, so Jennifer Braun aus dem OB-Büro.

Festplatz steht auf dem Plan

Jetzt sei der Bauwagen, den ein Künstler mit Gartenschau-Motiven für die Stadt gestaltet habe, trotzdem auf „Tournee“ über verschiedene Plätze in Speyer, bleibe aber vorerst noch verschlossen. „Vielleicht sind im Juni Infostände möglich“, so Braun. Vom Berliner Platz ging es jetzt zum Platz vor dem Altpörtel, auch der Festplatz ab dem 5. Juni stehe unter anderem noch auf dem Stationenplan.

Auf die Beteiligungsmöglichkeiten zum Thema öffentlicher Nahverkehr weisen große Transparente hin, die seit einigen Tagen als „Bauzaun-Dreiecke“ an zwölf Stellen im Stadtgebiet, vor allem auf Plätzen und an vielgenutzten Straßen, stehen. „Für die Landesgartenschau werden wir ebenfalls solche Hinweise aufstellen, das dauert aber noch etwas“, kündigt Braun an. Dabei gehe es um fünf weitere Standorte.