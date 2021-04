Die Landesgartenschau soll 2026 nach Speyer kommen – aber wie? Das will die Stadtverwaltung am Samstag, 17. April, erstmals mit den Bürgern der Domstadt in einer Videokonferenz diskutieren. „Eine Landesgartenschau kann es nur mit den Speyererinnen und Speyerern und in deren Sinne geben“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Pressemitteilung zitiert. Ein Projekt dieser Größe brauche in jeder Phase Partizipation. „Nur so erhalten wir am Ende ein Ergebnis, von dem die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger in größtmöglicher Weise profitieren.“ Interessierte seien dazu aufgerufen, sich in der Videokonferenz mit Ideen einzubringen, mit dem Planungsteam ins Gespräch zu kommen und sich über das Projekt zu informieren. In drei Gruppen sollen bestimmte Aspekte des Themas diskutiert werden, bevor zum Schluss eine große Abschlussbesprechung im Plenum geplant ist. Wer an der Videokonferenz, die von 10 bis 13 Uhr angesetzt ist, teilnehmen will, findet den Link zum Einloggen zum Startzeitpunkt im Netz unter www.speyer.de/buergerbeteiligung-zur-landesgartenschau. Mehr Informationen zur Bewerbung der Domstadt gibt es unter www.speyer.de/landesgartenschau2026.