Die Landtagswahl schreibt auch in Speyer eine besondere Geschichte. Zwei Kommunalpolitikerinnen dürften sich denken: Wie gut ist es, unabhängig zu sein ...

2022 gab es den mittelgroßen Knall in der Speyerer CDU: Zwei Frauen verabschiedeten sich aus der damals elfköpfigen Fraktion im Stadtrat und schlossen sich in der Wählergruppe Unabhängig für Speyer (UfS) zusammen. Sie heißen Rosemarie Keller-Mehlem und Maria Montero-Muth, mischen seither munter und nach außen hin einmütig im Stadtrat mit – vor allem nachdem sie 2024 erneut in das Gremium gewählt wurden.

Landespolitische Ambitionen sind von der Gruppe bislang keine bekannt, dennoch haben sich ihre Stadträtinnen im Landtagswahlkampf positioniert. Und zwar bei den beliebten Social-Media-Kacheln nach dem Motto „Ich unterstütze XY, weil ...“ Die Speyerer SPD-Direktkandidatin Marlene Gottwald erhielt dabei prominente Hilfe von Keller-Mehlem, Montero-Muth hingegen positionierte sich für den am Ende siegreichen Christdemokraten Michael Wagner. Auch Gottwald hat am Ende ein Mandat im Landtag bekommen.

Zumindest bei Montero-Muth ist offenbar der Groll gegen die CDU nicht so umfassend, dass das nicht möglich wäre. Das Ergebnis der Wahl bestätigt letztlich die UfS, die quasi die Große Koalition im Kleinen vorweggenommen hat. Vielleicht sollte sie doch mal auf landespolitischer Ebene ihr Glück versuchen ...