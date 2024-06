Maria Montero-Muth wird das Mandat, das sie bei der Stadtratswahl am Sonntag für die Wählergruppe UfS gewonnen hat, annehmen. Das teilte sie am Montag in einer Stellungnahme mit, nachdem es zuvor öffentlich bezweifelt worden war. Die langjährige Stadträtin (früher CDU) hatte nur auf dem 44. und letzten Listenplatz kandidiert, weil sie eigentlich politisch kürzertreten wollte, war aber durch viele Personenstimmen auf Platz zwei nach vorne gewählt worden.

Die Wahl anzunehmen, sei für sie selbstverständlich, so die Medizinerin: „Ich bin der Ansicht, dass jeder, der sich zur Wahl stellt, auch bereit sein sollte, das Mandat anzunehmen. Alles andere frustriert den Wähler und führt zu Politikverdrossenheit.“ Sie sei „positiv über die Zustimmung zu meiner Arbeit überrascht“, so Montero-Muth. Dafür sei sie ebenso dankbar wie für erhaltenen Zuspruch aus anderen Fraktionen. pse