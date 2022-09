Erstmals seit der Explosion Ende August im ehemaligen Stoffhaus Speyer, wird seit dieser Woche wieder im Gebäude gearbeitet. Einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal zufolge handelt es sich dabei um Abbauarbeiten, die nötig sind, damit das Gebäude für die Untersuchung durch einen Gutachter freigeräumt werden kann. Die Arbeiten werden von Polizei und einem Statiker begleitet. Erst wenn Letztgenannter die Freigabe erteilt, kann der Gutachter in das Gebäude, um zur Ursache der Explosion ermitteln zu können, bei der vier Menschen zum Teil schwer verletzt wurden.

Laut Staatsanwaltschaft ist in der laufenden Woche nicht mehr mit einer Freigabe zu rechnen. Fast einen Monat nach der Explosion ist öffentlich noch immer unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Einer der verletzten Arbeiter lässt sich inzwischen von einem Anwalt vertreten. In das Gebäude in der Wormser Straße 8 sollte in diesem Herbst die Kosmetikmanufaktur Shaoyun, die derzeit noch im Kornmarkt ihre Geschäftsadresse hat, einziehen. Der Umzug ist nun in weite Ferne gerückt. Für die Inhaber von Shaoyun steht die Existenz ihres Unternehmens auf dem Spiel.