Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist der Domgarten, in dem Isabella Eckerle bei jedem Besuch das Herz aufgeht. Die renommierte Virologin schätzt an diesem Stück Natur in der Stadt vor allem die Ruhe, während drum herum hektische Betriebsamkeit herrscht. Und ein kleines bisschen hat der Ort auch mit ihrem Beruf zu tun.

Sehr oft weilt Isabella Eckerle nicht mehr in Speyer. Zwei- bis dreimal im Jahr schafft es die international hoch angesehene Virologin, die seit einigen Jahren bei Genf lebt, noch in die alte Heimat.