Wer morgens regelmäßig Radio hört, der kennt ihn: Bei RPR1. moderiert Ben Salzner seit 2018 die „Morningshow“ und klingt dabei jedes Mal fast unverschämt gut gelaunt. Wie macht er das, obwohl er selbst schon um 3.30 Uhr aufstehen muss? Ein Gespräch über das Leben als Radiomoderator finden Sie hier.

Da hilft auch keine „Morningshow“: Fehler bei der Postzustellung haben einem Speyerer die Laune mächtig verhagelt. Seit Monaten war sein Briefkasten tagelang leer. Dann erreichten ihn plötzlich Mahnungen, ohne dass er je eine Rechnung bekommen hat. Als eine unerwartete Besucherin bei ihm klingelt, kommt endlich Licht ins Dunkel.

Mit der Einführung eines gebührenpflichtigen Laubsacks in Frankenthal wird es nichts. Die geplante Testphase für die Saison 2022/23 ist im Betriebsausschuss durchgefallen. Gekauft hatte der EWF die Säcke aber schon. Die ganze Geschichte und wem diese gute oder schlechte Laune bereitet, lesen Sie hier.

Fraglos eine gute Nachricht für Naturfreunde ist, dass die Obstbäume auf den Streuobstwiesen im Rhein-Pfalz-Kreis anders als andere Bäume den trockenen Sommer gut verkraftet haben. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Und noch ein Grund zur Freude: Vom 16. bis 18. September findet auf dem Gelände des Nachtmarkts am Stromwerk in der Mannheimer Neckarstadt-West das African Street Food Festival statt. Dort wird allerlei angeboten – was genau, das erfahren Sie hier.