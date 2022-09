Am Wochenende vom 16. bis 18. September findet auf dem Gelände des Nachtmarkts am Stromwerk in der Neckarstadt-West das African Street Food Festival statt. Ob vegane Gerichte, Fusion Kitchen oder traditionelle Street Food Klassiker – das authentische afrikanische Essen hält für jeden Gaumen etwas bereit.

Neben kulinarischen Spezialitäten aus Afrika können die Besucher auf dem Festival die Kultur Afrikas erleben. Das Food Festival wird laut Veranstalter nämlich von African Music, Fashion, Art und Design begleitet und zelebriert somit die Vielfalt eines aufstrebenden Kontinents. Am Freitag und Samstag findet im Anschluss an das Food Festival jeweils eine Afterparty statt.

Start des African Food Festival am Freitag, 16. September, 16 Uhr. Am Abend wird es dann eine 90er und 2000er Open Air Afterparty geben. Am Samstag startet das Food Festival bereits ab 12 Uhr mit Frühschoppen. Ab 19 Uhr findet die Partynacht mit elektronischer Musik, afrikanischen Einflüssen und Live-Acts wie Trommler und Feuerspucker statt. Am Sonntag startet der Familientag bereits ab 12 Uhr mit Frühschoppen sowie reduzierten Preisen für Familien. Der Eintritt zu dem Festival ist an allen drei Tagen frei.

Ort der Begegnung schaffen

Der Nachtmarkt am Stromwerk ist eine Location auf dem Gelände des alten Stromwerks in der Neckarstadt-West. Dort wird jeden Freitag bis Samstag ab 19 Uhr eine Mischung aus Street Food, Festival, Kunst und Live-Musik geboten. So entsteht auf dem Nachtmarkt eine gemütliche Biergarten- und Stadtrand-Atmosphäre. Jeden Freitag legt ein DJ die Musikrichtungen Indie, Electro, Pop, Rock & Classics auf, samstags geht es dann weiter mit House, Electro & Dancefloor Classics. Zusätzlich gibt es Sonderevents, die an mehreren Wochenenden übers Jahr.

Ziel der Veranstaltungen ist es, ein breites Angebot aus lokaler Gastronomie, Kultur und Kunsthandwerk an einem Ort der Begegnung zu schaffen. Damit bietet der Nachtmarkt am Stromwerk nicht nur ein attraktives Angebot für Gastronomen, Künstler und Kreative, sondern auch eine sichere, weitläufige und kontrollierte Adresse für Nachtschwärmer und Kulturinteressierte.