Der Corona-Ausbruch in der Freien Evangeliumschristen-Gemeinde in Schwegenheim zieht weiter Kreise: Ab Mittwoch findet auch in der Grundschule in Lingenfeld und in der Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus in Germersheim vorsichtshalber kein Unterricht mehr statt. Derweil wird die Kreisverwaltung für ihre Kommunikation und die Test-Strategie kritisiert. Außerdem sorgen Beobachtungen rund um die Hochzeit bei der Glaubensgemeinschaft für Gerüchte.

Die Schulen bleiben zu, weil sie von Kindern aus Familien mit Corona-Infizierten besucht wurden. Die Kreisverwaltung will nicht warten, bis die Test-Ergebnisse der Kinder vorliegen. Die Behörde