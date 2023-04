Die Arbeiten am Bahnübergang Mühlturmstraße in der Speyerer Stadtmitte schreiten voran. Zumindest sind nach längerer Pause dort wieder Arbeiter am Werkeln. Die Bahn hat bei der Stadt angekündigt, die Arbeiten bis Ende April abzuschließen. Wie eine Bahnsprecherin auf Anfrage mitteilt, liegen derzeit keine Informationen vor, wonach sich die Arbeiten über die angekündigte Frist hinaus verzögern könnten. Nähere Informationen waren trotz Anfragen bei der Bahn bis Redaktionsschluss nicht zu erhalten.

Zuletzt hat die Bahn Anfang März eine Verlängerung der Vollsperrung beantragt. Als Grund für die Verzögerung waren ingenieurtechnische Besonderheiten der Baustelle angegeben worden. Im Untergrund verläuft der kanalisierte Speyerbach. Das Gewässer hat auch damit zu tun, dass der ursprüngliche Plan, die Arbeiten bis Sommer 2022 zu beenden, nicht eingehalten werden konnte: Arbeiter hatten im Sommer die Betonabdeckung des Speyerbachs beschädigt. Wohl so sehr, dass ein neuer Betondeckel gegossen werden und längere Zeit aushärten musste. Danach war laut Bahn eine komplette Neuplanung des Bahnübergangs einschließlich Baugrunduntersuchungen, Vermessungen und weiteren Genehmigungen durch das Eisenbahnbundesamt erforderlich.

Die Arbeiten am Bahnübergang sind Teil des Projekts „Digitale Schiene Deutschland“. Bei diesem werden über mehrere Jahre an der Bahnstrecke zwischen Schifferstadt und Wörth vier Stellwerke digitalisiert, auch die Technik von 23 Übergängen wird komplett erneuert. Der Bahnübergang Mühlturmstraße ist diesbezüglich die letzte größere Baustelle im Stadtgebiet, andere Übergänge wie in der Alten Schwegenheimer Straße, in der Schützenstraße oder der Wormser Landstraße sind bereits modernisiert.