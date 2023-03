Der Bahnübergang in der Mühlturmstraße bleibt gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, habe die Bahn eine Verlängerung der Vollsperrung beantragt. Nun wird die Querung bis „voraussichtlich“ 30. April dicht bleiben. Zuletzt hatte die Bahn nach mehreren Verzögerungen als Öffnungstermin Mitte März angepeilt.

Grund für die erneute Verschiebung der Verkehrsfreigabe ist dem Vernehmen nach die ingenieurtechnische Besonderheit der Baustelle: In deren Untergrund verläuft der kanalisierte Speyerbach, dessen Betonabdeckung im Sommer von Arbeitern irrtümlich beschädigt worden war – offenbar so sehr, dass ein neuer Betondeckel gegossen werden und dieser erst längere Zeit aushärten musste. Danach war laut Bahn eine komplette Neuplanung des Bahnübergangs einschließlich Baugrunduntersuchungen, Vermessungen und weiteren Genehmigungen durch das Eisenbahnbundesamt erforderlich. Nun müssen noch die Fundamente für die beiden Schrankenbäume und für die Lichtzeichenmasten erstellt werden, was im April erfolgen soll, wie es heißt.

Die Arbeiten am Bahnübergang sind Teil des Projekts „Digitale Schiene Deutschland“. Bei diesem werden über mehrere Jahre an der Bahnstrecke zwischen Schifferstadt und Wörth vier Stellwerke digitalisiert, auch die Technik von 23 Übergängen wird komplett erneuert. Der Bahnübergang Mühlturmstraße ist diesbezüglich die letzte größere Baustelle im Stadtgebiet, andere Übergänge wie in der Alten Schwegenheimer Straße, in der Schützenstraße oder der Wormser Landstraße sind bereits modernisiert. arts