2022 hieß es, der Bahnübergang Mühlturmstraße werde nach kurzem Umbau am 15. Juli wieder geöffnet. Der ersten Verschiebung auf 25. Juli folgte eine auf 20. Januar 2023. Nun ist klar: Auch das ist nicht zu halten.

Die Verantwortlichen sind vorsichtig: Die Stadt, in deren Verkehrswege eingegriffen wird, verweist auf die Firma Thales Deutschland. Diese ist als Generalunternehmer mit dem mehrjährigen Projekt betraut, bei dem an der Bahnstrecke zwischen Schifferstadt und Wörth vier Stellwerke digitalisiert, die Technik von 23 Übergängen erneuert, ganz viele Signale gesetzt und Kabel gezogen werden. Thales deutet auf die Bahn. Deren Projektmanager will sich um Auskünfte kümmern, kann jedoch am Donnerstag kurz vor Redaktionsschluss lediglich an die Pressestelle verweisen.

Eine offizielle Auskunft gab es somit bis zu dieser Frist nicht. Aber jeder Passant wird es am Freitag in der Mühlturmstraße bemerken, dass weiterhin kein Durchkommen ist. Alles ist abgesperrt, um das phasenweise zum Problem gewordene illegale Überqueren der Gleise zu verhindern. Auch der 20. Januar war nicht zu halten. Hintergrund ist nach RHEINPFALZ-Informationen, dass nicht nur bei der Öffentlichkeitsarbeit Vorsicht dominiert, sondern auch im Bauablauf.

Betondeckel beschädigt

Arbeiter hatten im Sommer infolge eines Planungsfehlers die Abdeckung des Speyerbachs im Bereich des Bahnübergangs beschädigt, sodass zunächst ein neuer Betondeckel hergestellt werden und lange aushärten musste. Jetzt geht es unter anderem darum, welche Lasten dieser verträgt und wie das Zusammenspiel von Straße, Schiene und Wasserlauf baulich geregelt wird. Es laufen langwierige Abstimmungen, auf die schon Anfang Dezember verwiesen worden war. Davon könnte abhängig sein, wie genau die neue Schrankenanlage ausgelegt wird.

Dass Autofahrer, Radler und Fußgänger seit Monaten auf die Schützenstraße oder die Obere Langgasse ausweichen müssen, wird bei den Verantwortlichen im Projekt „Digitale Schiene Deutschland“ bedauert, angesichts der überschaubaren Distanzen zu den dortigen Bahnquerungen aber als vertretbar angesehen. Verwunderte Nachfragen dazu bei der Stadt wie auch bei der RHEINPFALZ-Redaktion hatte es zuletzt allerdings immer wieder gegeben – auch vor dem Hintergrund der fehlenden Öffentlichkeitsarbeit.