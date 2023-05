Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den vergangenen Monaten wurden bereits zehn Prozent der Arbeitskräfte am Schaeffler-Werksstandort Homburg abgebaut. Als Folge der neuen drastischen Sparmaßnahmen, die die Konzernleitung in Herzogenaurach am Mittwoch verkündet hatte, sollen in Homburg jetzt weitere 292 Stellen bei Schaeffler wegfallen. Die Homburger Betriebsstätte am Zunderbaum steht offenbar vor der kompletten Schließung. Betriebsrat und IG Metall wollen Widerstand leisten.

Auf internen Mitarbeiterversammlungen an zwei der drei Homburger Schaeffler-Betriebsstätten informierte die Firmenspitze am Donnerstag, 10. September, die Früh- und die Mittagsschicht.