Die Polizei hat durch Daten aus einem früheren Verkehrsunfall in Waldsee den Verursacher eines neuen Unfalls ermitteln können. Am Mittwoch, 6. November, wurden an der L533 eine Straßenlaterne, ein Stationierungszeichen – das den Straßenkilometer anzeigt – und ein Fahrbahnteiler entdeckt, die allesamt beschädigt waren. Diese Schäden wurden nach Angaben der Polizei durch ein Fahrzeug verursacht. Vor Ort fand ein Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Speyer eine Radabdeckung des Herstellers Mercedes und ein Fahrzeugteil des Unterbodens. Diese Teile wurden sichergestellt.

Bereits am 3. November berichtete die Polizei über einen Unfall unter Alkoholeinfluss am Kreisverkehr des Penny-Markts am Abend des 2. November. Nach einer Untersuchung des beschädigten Fahrzeugs konnte die Polizei die gefundenen Teile eindeutig dem Unfallfahrzeug zuordnen. Dem 74-jährigen Verursacher droht nun zusätzlich ein Strafverfahren wegen Fahrerflucht.