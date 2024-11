Einen Sachschaden von rund 8300 Euro richtete am Samstagabend ein 74-jähriger Autofahrer an, weil er unter Alkoholeinfluss in einen Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Laut Polizei war der Mann um kurz nach 22 Uhr auf der L533 in Richtung des Kreisels Neuhofener Straße/Schlichtstraße in Waldsee unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kam das Auto von der Fahrbahn ab und überfuhr die Grünfläche. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, sodass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.