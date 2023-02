Der Regionalplan Rhein-Neckar krankt daran, dass dem Verband Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten fehlen.

Was Römerberg an Wohn- und Gewerbegebieten plant und wo diese entstehen sollen, erscheint – gemessen an dem, was der Gemeinde grundsätzlich an Potenzial zugebilligt wird – sinnvoll und auch nicht maßlos. Trotzdem werden die Pläne voraussichtlich nicht kompatibel mit dem Regionalplan sein. Der Regionalplanung fehlt zum Teil offenbar Einblick in die konkreten Gegebenheiten vor Ort. Nun wird, von Zeitdruck getrieben, wohl ein Dokument in Kraft treten, das dann wieder an vielen Stellen durch ein Zielabweichungsverfahren korrigiert werden muss. Wildwuchs zu verhindern ist richtig, aber mehr Gründlichkeit im Detail wäre gut.