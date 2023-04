Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der CDU-Gemeindeverband Römerberg-Dudenhofen hat am Mittwochabend bei einer Mitgliederversammlung in der Festhalle in Dudenhofen einstimmig Harald Löffler zum Bürgermeisterkandidaten nominiert. Der 50-Jährige soll das Hauptamt zum 1. Juli 2022 von seinem Parteikollegen Manfred Scharfenberger übernehmen. Die Wahl ist am 6. März.

Obwohl bereits im Vorfeld klar war, dass die CDU Harald Löffler ins Rennen um das Bürgermeisteramt schickt, war der 50-Jährige vor dem Wahlgang doch aufgeregt. Der CDU-Vorstand