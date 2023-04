Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Gemeinderat soll entscheiden, wer ab Mai probehalber für ein Jahr den Badestrand am Silbersee bewirtschaftet. Dabei geht es nicht nur ums Eisverkaufen und Pommesmachen. Was die Fraktionen dazu am Donnerstag sagen werden, darf mit Spannung erwartet werden. Denn die Präsentation der fünf Favoriten eine Woche zuvor im Hauptausschuss hat für Irritationen gesorgt.

Warum wird ein neuer Kioskpächter gesucht?

Der seit 2008 am Silbersee aktiven Pächterfamilie hat die Gemeinde im August gekündigt – offiziell vor dem Hintergrund,