Mutterstadt. Zum „Weihnachtlichen Musizieren“ im Gedenken an Musiklehrerin Bine Stoll lädt die Musikschule im Rhein-Pfalz-Kreis für Sonntag, 11. Dezember, ab 17 Uhr in die evangelische Kirche Mutterstadt ein.

40 Jahre lang war Bine Stoll, die im vergangenen Jahr tödlich verunglückte, Lehrerin für Früherziehung, Blockflöte und andere Instrumente an der Kreismusikschule. „Ihr pädagogisches Talent hat sie zur Lieblingslehrerin, Trösterin und geliebter Vertrauten vieler Kinder gemacht“, erzählt Bärbel Fritsch, ihre engste Freundin, deren Kinder mit die ersten Schüler von Bine Stoll waren. Im Fußgönheimer Spielkreis, den Bine Stoll gegründet hat, konnten Kinder von sieben bis 18 Jahren Musik, Theater und Freizeit miteinander gestalten und Freundschaften schließen. Jedes Jahr hat sie zwei Musiktheater für diese 70 bis 80 Kinder geschrieben, geprobt und im Palatinum aufgeführt. Das beliebte weihnachtliche Musizieren am dritten Advent soll es auch in diesem Jahr wieder geben. Der Spielkreis und vier Ensembles der Kreismusikschule haben ein Programm von klassisch bis modern zusammengestellt.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Sie sind für ein Projekt bestimmt, das Bine Stoll am Herzen lag. Sie engagierte sich im Freundeskreis Radviliskis und sammelte unermüdlich Sach- und Geldspenden für Einrichtungen in dem litauischen Landkreis. Unter anderem schuf sie das Projekt „Bines Suppenküche“.