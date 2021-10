Vier Jahrzehnte lang hat Sabine-Annette Stoll unzählige Kinder und Jugendliche aus dem Rhein-Pfalz-Kreis mit der Musik und dem Theaterspielen vertraut gemacht. „Bine“ Stoll, wie sie jeder nennt, war weithin bekannt und vielfältig engagiert. Jetzt ist sie mit 61 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Geboren in Tübingen in ein musikalisches Elternhaus, lernte Bine Stoll schon früh mehrere Instrumente. Sie studierte in Mannheim Schulmusik mit den Fächern Streich-, Blas-, und Tasteninstrumente, dazu auch Chor- und Orchesterleitung. Seit 1981 bereits war sie Lehrerin an der Musikschule des Rhein-Pfalz-Kreises und gründete auch schon bald den Spielkreis Fußgönheim. Die musikpädagogische Arbeit mit Kindern war ihr, die zuletzt in Neuhofen wohnte, ein Herzensanliegen. Und sie schaffte es, für Musik zu begeistern, studierte regelmäßig Theaterstücke ein – unter anderem mit einem regelmäßigen Ferienprojekt auf der Starkenburg.

Bekannt war sie auch für ihr soziales Engagement. Sie sammelte mit „ihrem“ Spielkreis unermüdlich Spenden für Kinder in einem Waisenhaus im litauischen Radviliskis. Unter anderem sorgt „Bines Suppenküche“ dort dafür, dass Kinder ein warmes Essen bekommen. Erst im Januar konnte die 61-Jährige mit „ihren“ Kindern die stolze Summe von 24.000 Euro übergeben – und das, obwohl wegen Corona keine Konzerte und Aufführungen stattfinden konnten.

Für Ihren vielfältigen Einsatz wurde Stoll vor sieben Jahren mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. „Es ist ein großer Verlust“, sagt Kreisbeigeordneter Manfred Gräf (CDU) zum Tod von Bine Stoll. Er erinnerte an Aufführungen im ausverkauften Palatinum und die Begeisterung, die die leidenschaftliche Musikpädagogin bei ihren Schützlingen wecken konnte.