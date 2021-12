Nach dem Wasserrohrbruch am Ortseingang von Berghausen und den damit verbundenen Reparaturarbeiten wird am Donnerstag, 16. Dezember, von 13 bis 18 Uhr bei einigen Bürgern das Wasser abgestellt, damit der Anschluss wieder hergestellt werden kann. Darüber informierte Bürgermeister Manfred Scharfenberger (CDU). Ihm zufolge betrifft die Versorgungsunterbrechung alle Häuser in der Germersheimer Straße ab dem Hotel Morgenstern bis Hausnummer 28 auf der rechten Straßenseite von Speyer kommend.