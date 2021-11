In der Germersheimer Straße schräg gegenüber der Tankstelle in Berghausen ist am Donnerstagvormittag eine Wasserleitung gebrochen. Wie ein Verwaltungsmitarbeiter auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, betrifft es eine Hauptleitung, in der das Wasser vom Speyerer Wasserwerk nach Römerberg fließt. Fachbehörden sind zurzeit in der Germersheimer Straße im Einsatz. Die Ursachenforschung läuft, am Nachmittag waren Experten vor Ort immer noch damit beschäftigt, das Wasser und den Sand abzusaugen, um an die beschädigte Leitung zu kommen. Diese Arbeiten werden nach Angaben des Verwaltungsmitarbeiters bis in die Abendstunden andauern. Nach seinen Angaben hatten die Römerberger kurze Zeit nach dem Rohrbruch bereits wieder Wasser, weil eine Leitung der Stadtwerke parallel zur beschädigten in den Ort hineinläuft.

Die Ortseinfahrt bleibt weiterhin komplett gesperrt. Die Polizei empfiehlt als Umleitung die Dudenhofer Straße, die B9 und die B39. Dort kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen, weil diese Strecke auch als Umleitung für die gesperrte Speyerer B9-Abfahrt dient. Wie lange die Sperrung am Römerberger Ortseingang andauert, konnte der Verwaltungsmitarbeiter noch nicht sagen.