Das Jugendhaus Schauernheim öffnet wieder regelmäßig. Mit Spenden für Technik, Ideen für Umbauten und einer Party zeigt die derzeitige Jugendvertretung ihr Engagement.

Im Jugendhaus in Dannstadt-Schauernheim ist wieder Leben eingekehrt. Zu verdanken ist dies unter anderem der Jugendvertretung der Verbandsgemeinde, die sich seit einigen Monaten für die Interessen der jungen Einwohner einsetzt. Wer sich ebenfalls engagieren möchte, kann jederzeit einsteigen.

Was wünschen sich Jugendliche in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim? Wo sehen sie Handlungsbedarf? Und wie können sie sich einbringen? Fragen wie diese haben sich Mitglieder des Verbandsgemeinderates gestellt und deshalb im vergangenen Jahr die Gründung einer Jugendvertretung angeregt. Seit Oktober 2025 gibt es das Gremium, und seither hat sich schon einiges getan.

Ein Blick ins Innere des Jugendhauses, wo nach Wunsch der Jugendvertretung mehr Leben einkehren soll. Foto: Julia Köller

Am deutlichsten ist das Engagement der Jugendlichen derzeit in Schauernheim zu sehen. Das Jugendhaus am Mühlenplätzel ist nun wieder regelmäßig geöffnet und soll jungen Leuten aus der Gemeinde als Treffpunkt dienen. Die neuen Öffnungszeiten – jeweils dienstags und samstags von 17 bis 21 Uhr – haben die Mitglieder der Jugendvertretung festgelegt. Und sie beteiligen sich auch an der Betreuung.

Blick in andere Gemeinden

Bisher habe es in der Verbandsgemeinde nur die Jugendtreffs in Dannstadt und Rödersheim-Gronau gegeben, erklärt Philipp Manderschied, einer der vier Sprecher der Jugendvertretung. Ein Blick in andere Gemeinden zeige, dass dort oft mehr für junge Leute geboten werde, so die Jugendlichen. Vor allem die Ende 2024 wiedereröffnete Jugendpforte Mutterstadt beeindruckt sie. „Da sieht man ja, wie gut es läuft“, sagt Amy Büttner vom Sprecherteam, dem außerdem noch Luca Otterstätter und Jannick Reinig angehören.

Um auch das Jugendhaus in Schauernheim wieder schöner zu machen, möchten die Jugendlichen es etwas umgestalten. „Eines der Hauptprobleme ist die Plakatierung auf den Toiletten“, bemerkt Philipp. Dort hätten frühere Nutzer etliche Pin-up-Poster aufgehängt. Nicht unbedingt die Art von Dekoration, die zur Zielgruppe der 13- bis 18-Jährigen passt. Anderes Inventar des Jugendhauses finden die Jugendlichen dagegen recht praktisch. „Wir haben hier eine Küchenzeile. Vielleicht könnten wir die auch mal benutzen“, schlägt Brienna Fischer vor. Die 17-Jährige hatte im vergangenen Jahr durch Flyer der Jugendpflege von der geplanten Gründung der Jugendvertretung erfahren und sich entschlossen mitzumachen. „Ich finde es cool, wenn sich hier mehr Jugendliche treffen“, sagt sie.

Mehr Angebote am Wohnort

Brienna wohnt in Dannstadt-Schauernheim und hat es nicht weit bis zum Jugendhaus. Die 14-jährige Amy dagegen kommt aus Rödersheim-Gronau, der 16-jährige Philipp aus Hochdorf-Assenheim, wo es derzeit laut Philipp fast gar nichts für Jugendliche gibt. Er möchte sich deshalb für mehr Angebote in seinem Wohnort einsetzen. „Vielleicht ein selbst verwaltetes Jugendhaus“, nennt er eine Möglichkeit.

Vorerst arbeitet die Jugendvertretung aber daran, das Jugendhaus in Schauernheim attraktiver und bei der Jugend der Verbandsgemeinde bekannter zu machen. Dafür soll unter anderem die Ausstattung verbessert und ergänzt werden. Zusätzlich zum schon vorhandenen TV-Gerät bekommt der Jugendtreff überwiegend aus privaten Spenden Spielekonsolen, eine Soundbar und einen Blu-ray-Player. Auch eine Party ist in Planung. Am 24. April wollen die Jugendvertreter im Jugendhaus feiern. Jeder von ihnen darf bis zu fünf Gäste mitbringen. Und vielleicht können sich von diesen ja auch noch einige überzeugen lassen, selbst in die Jugendvertretung einzutreten. Denn anders als bei Jugendgemeinderäten hat diese ein offenes Konzept.

Bewusst offenes Konzept

Dafür habe man sich bewusst entschieden, erklärt Jugendpflegerin Iris Buchenau, die auf Verbandsgemeindeseite eine der Ansprechpartnerinnen für die Jugendlichen ist. „Man kann jederzeit einsteigen“, fügt sie hinzu. Gewählt werden die Vertreter nicht. Stattdessen ist dabei, wer regelmäßig zu den Sitzungen kommt. Die Jugendlichen können an den Sitzungen des Verbandsgemeinderates teilnehmen und dort gehört werden. Andersherum können auch die Orts- sowie der Verbandsgemeindebürgermeister an den Sitzungen der Jugendvertretung teilnehmen, erklärt Iris Buchenau. „Die Beigeordnete Marion Strese begleitet die Vertretung auch“, sagt die Jugendpflegerin.

Derzeit sind die Mitglieder vor allem damit beschäftigt, ihre Party vorzubereiten. Aber schon jetzt haben sie Ideen, was sie künftig angehen möchten. Brienna kann sich vorstellen, in Zukunft mehr Aktivitäten für Jugendliche zu organisieren. Amy und Philipp beschäftigt derweil das Thema Mobilität. Besonders abends sei es schwer, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu kommen, erklären sie. Ein Problem, das sicher viele Jugendliche aus der Verbandsgemeinde kennen. Und da die Jugendvertretung das Ziel hat, sich für die Belange der jungen Einwohner einzusetzen, könnte zum Beispiel der Wunsch nach einem Ruftaxi bald auf der Agenda landen.

Noch Fragen?

Das nächste Treffen der Jugendvertretung findet am Donnerstag, 16. April, um 18 Uhr im Kulturhof Schrittmacher, Kirchenstraße 17, in Dannstadt-Schauernheim statt. Fragen und Anregungen können auch per E-Mail an jugendvertretung@vgds.de gesendet werden.