Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Internetportal „Check and Work“, das in Bobenheim-Roxheim gegründet wurde, ist eine Erfolgsgeschichte. In wenigen Jahren hat sich die Anzahl der teilnehmenden Betriebe verzehnfacht. Geschäftsführer Martin Holl nutzt dieses Netzwerk, um selbst als Dienstleister Aufträge anzubieten. Inzwischen liegt der Fokus auf Fotovoltaik.

Eine unscheinbare Tür neben dem Eingang zum Globus-Getränkemarkt Bobenheim-Roxheim führt in die Büroräume von Martin Holl. Der Geschäftsführer des 2019