Vor zehn Jahren entstand durch Fusion die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. Wie sie heute dasteht und was sie ihren Geldgebern, den sechs Ortsgemeinden, bietet, ist einen Rück- und einen Ausblick wert. Es wurde viel erreicht, aber es bleibt auch eine ganz große Baustelle. Und die ärgert weniger die Bürger als vielmehr die Bürgermeister.

Vielleicht lässt sich in der Erinnerung an die Corona-Pandemie am besten erahnen, wie leistungsstark und leistungsbereit die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim