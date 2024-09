Der Anfang August gestartete Verkehrsversuch im Einmündungsbereich der Rehhof- in die Salierstraße wird laut Stadtverwaltung um vier Wochen verlängert und endet damit voraussichtlich am 28. Oktober. Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Waldsee/ B9 möchten, müssen daher weiterhin rechts abbiegen und über den Kreisel zurück in Richtung B9 fahren. Grund für die Verlängerung ist laut Stadt das verringerte Verkehrsaufkommen unter anderem wegen der Sommerferien.

Denn eigentlich gehören Rehhof- und Salierstraße zu den meistbefahrenen Verkehrswegen in Schifferstadt. Im Einmündungsbereich der Rehhof- in die Salierstraße kommt der Verkehr in den Hauptverkehrszeiten häufig ins Stocken und es bildet sich ein Rückstau. Daher testet die Ordnungsbehörde im aktuellen Versuch, ob eine Rechtsabbiegespur in Richtung Kreisverkehr für eine Verbesserung der Situation sorgt. Sollte das der Fall sein, entscheidet die Ordnungsbehörde anschließend, ob die getestete Verkehrssituation dauerhaft umgesetzt werden kann.