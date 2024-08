Die Rehhofstraße und die Salierstraße gehören laut Stadtverwaltung zu den meistbefahrenen Straßen in Schifferstadt. Im Einmündungsbereich der Rehhofstraße in die Salierstraße stocke der Verkehr in den Hauptverkehrszeiten häufig und es bilde sich ein Rückstau. Daher startet die Stadt einen Verkehrsversuch: Ab Montag, 5. August, wird für acht Wochen an der Einmündung der Rehhofstraße in die Salierstraße eine Rechtsabbiegespur getestet. Verkehrsteilnehmer, die Richtung Waldsee/B9 möchten, müssen rechts abbiegen und über den Kreisel zurück in Richtung B9 fahren. Die Verwaltung erhofft sich eine Entzerrung des Verkehrs im Kreuzungsbereich.