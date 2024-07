Was passiert mit der Neuhofener Physiopraxis Lauer? Das fragen sich derzeit viele Patienten. Die Gemeinde hat den Mietvertrag für die Praxisräume im Rathaus zum Ende dieses Jahres gekündigt. Da für den Inhaber Jens Lauer ein erneuter Umzug derzeit nicht in Frage kommt, wäre in knapp einem halben Jahr Schluss. Bürgermeister Ralf Marohn (FDP) möchte aber einen Kompromiss finden.

„Wir sind noch in der Schockstarre!“ Das ist Jens Lauers erste Reaktion, als man ihn auf die Kündigung des Mietvertrags zum 31. Dezember anspricht. Seine Zukunftspläne