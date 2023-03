Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zur Wintersaison 2023 will der TC Schifferstadt seine Tennishalle in Betrieb nehmen. Der Rückhalt im Verein sei groß, sagt Vorsitzende Nicole Klutinius. Was jetzt noch fehlt, ist ein entscheidendes Angebot.

Die Tennishalle in Schifferstadt gibt derzeit ein trauriges Bild ab. Noch. Denn der TC Schifferstadt, der sein Vereinsgelände mit zwölf Aschenplätzen in unmittelbarer Nachbarschaft hat, hat die Halle gekauft