Der Weg zum Fundort des Goldenen Huts, des berühmten archäologischen Funds aus der Bronzezeit, soll künftig angemessen ausgewiesen werden. Das ist der Wunsch einer noch jungen Stiftung. Sie hat nun der Stadt Schifferstadt eine zweckgebundene Spende angeboten. Es besteht noch Klärungsbedarf, auch in der Sitzung des Stadtrats war dies Thema.

Die Goldener-Hut-Stiftung, nach eigenen Angaben gegründet von 21 Personen im September des vergangenen Jahres, gibt als Zweck an, die „Förderung von Projekten zur Bewahrung und Pflege wertvoller archäologischer Funde unserer Heimat und deren Fundorte“. Das gilt, wie der Name der Stiftung schon sagt, vor allem für den Goldenen Hut.

Dass das Werk aus der Zeit um 1400 vor Christus einst in Schifferstadt ausgegraben worden ist, ist zumindest Geschichtsinteressierten der Region bekannt. Doch der Fundort am Ortsausgang Richtung Mutterstadt und Queckbrunnen sei heute schwer zu finden, vor allem für Auswärtige und auch Touristen, beklagt die Stiftung.

An der A 61 bei Schifferstadt weisen die bekannten braunen Schilder auf den Goldenen Hut hin. Auch in der Stadt gibt es Hinweisschilder. „Momentan werden Touristen mit Goldhut-Symbolik zum Rathaus und der Goldhut-Kopie geleitet, erfahren jedoch nicht, wie sie zum Fundort gelangen können“, heißt es in einem vom Stiftungsratsvorsitzenden Christoph Smieszkol unterzeichneten Schreiben. Die Stiftung wolle der Stadt daher eine Spende in Höhe von 4000 Euro zweckgebunden zur Verfügung stellen, um eine Wegweisung vom Rathaus aus oder auch direkt zum Fundort zu erstellen.

Auf eine Nachfrage bei der Einwohnerfragestunde in der ersten Sitzung des Stadtrats sagte Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne), dass zunächst mit dem Verein für Heimatpflege ein Konzept für Hinweistafeln erarbeitet werden solle. Am Fundort selbst solle ein Sitzbank aufgestellt werden. Und mit dem Projekt werde sich der zuständige Fachausschuss – Kultur und Sport – im Herbst beschäftigen.