Wegweiser zum Goldenen Hut, das heißt zur Kopie des wertvollen Fundstücks aus der Bronzezeit – das hat sich eine Gruppe Ehrenamtlicher aus dem Arbeitskreis Soziale Stadt gewünscht. Denn an der Autobahn werde zwar auf das Prachtstück hingewiesen, doch in der Stadt fehlten Schilder. Das Stadtmarketing hat diesen Wunsch nun umgesetzt. Der Weg zum Goldenen Hut im Rathausfoyer soll ab sofort leichter zu finden sein. Aktuell bringt der Stadtservice noch die letzten Abbildungen mit dem Goldenen Hut auf den Hinweisschildern „Rathaus“ im Stadtgebiet an. Danach sind laut Stadtverwaltung alle 13 derartigen Schilder mit dem Piktogramm versehen und leiten den Weg zur originalgetreuen Kopie des Goldhuts im Foyer. Wer möchte, findet dort weitere Informationen – auch in englischer Sprache. Das Original des Artefakts ist im Historischen Museum der Pfalz in Speyer zu sehen.