Emys Orbicularis heißt die europäische Sumpfschildkröte mit lateinischem Namen. Sie ist mit zehn Unterarten von Europa bis nach Afrika und in den Nahen Osten verbreitet. Aufgrund ihres Tarnkleids aus gelben Punkten und kurzen Strichen, die sich über Haut und Panzer ziehen, ist sie auf den ersten Blick nur schwer zu sehen.

In der Wildnis kann die Europäische Sumpfschildkröte einige Jahrzehnte, in Gefangenschaft sogar bis zu 80 Jahre alt werden. Ausgewachsene Tiere können eine Panzerlänge von bis zu 20 Zentimetern und ein Gewicht von einem Kilo erreichen. Die Europäische Sumpfschildkröte ist sehr scheu und geräuschempfindlich. Sie lebt versteckt in Uferzonen von Gewässern. Während sie im Wasser recht wendig ist, ist sie an Land umso langsamer. Das macht den Landgang bei der Eiablage besonders gefährlich.

Durch Trockenlegung von Feuchtgebieten für Ackerbau und Siedlungsprojekte wurde ihr Lebensraum vom Menschen über die Jahrhunderte immer stärker eingeschränkt. Dass es immer weniger Sumpfschildkröten gibt, dazu trugen seit dem Mittelalter auch christliche Fastengebote bei: Die Sumpfschildkröte galt als Fastenspeise und wurde als Delikatesse gehandelt.

Wer mehr über die Europäische Sumpfschildkröte erfahren will, bekommt mehr Informationen auf einer Schautafel des Nabu, die in Bobenheim-Roxheim in der Nähe von Minigolfplatz, Spielplatz und Wassersportverein zu finden ist.