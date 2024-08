Was ist das nur für ein Wesen in unserem Tümpel? Das fragen sich Timo Carnarius und seine Tochter Milia aus Mutterstadt. Es will sich partout nicht wie die anderen Amphibien weiterentwickeln. Ein Experte hat eine einfache wie auch verblüffende Erklärung.

Die achtjährige Milia hat um die Osterzeit sechs Larven von einem Waldspaziergang mitgebracht, die sie in einem Tümpel gefunden hat. „Mittlerweile wissen wir, dass man das nicht tun