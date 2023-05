Ambulante Pflegeleistungen aus dem Katalog und viel Arbeit, für die es keine Finanzierung gibt: Die Sozialstationen in der Vorderpfalz sehen sich in Gefahr, früher oder später Insolvenz anmelden zu müssen. Die Verantwortlichen befürchten, dass das Gesundheitssystem dann an seine Grenzen geraten könnte. Denn nach ihren Angaben werden momentan 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause betreut.

