Die Sommerschule in der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim für Schüler im Grundschulalter kann stattfinden: Übers vergangene Wochenende sind ausreichend Anmeldungen für eine eigene Klasse in der VG eingegangen. Das teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. Wie berichtet, waren bis vergangenen Donnerstag nur fünf verbindliche Anmeldungen von Kindern aus der VG für die Förderkurse in Deutsch und Mathematik eingegangen. Die Eltern von 45 Kindern hatten zuvor in einer Bedarfsabfrage Interesse an dem kostenlosen Angebot, das das Land finanziert, signalisiert. Mittlerweile liegen laut Verwaltung acht Anmeldungen vor – das ist die Mindestteilnehmerzahl, die sich die VG im Vorfeld gesetzt hatte. Da die Mehrzahl der Anmeldungen und auch der Großteil der Freiwilligen, die den Unterricht übernehmen, aus Großniedesheim kommen, soll dort in der Grundschule die Sommerschule stattfinden. Termin ist die letzte Ferienwoche, 10. bis 14. August. Angeboten werden die Förderkurse, in denen der Stoff nachgeholt werden soll, der wegen der corona-bedingten Schulschließungen zu kurz kam, jeweils von 9 bis 12 Uhr. Auch in Bobenheim-Roxheim wird es eine Sommerschule geben. Bereits letzte Woche hieß es aus der Verwaltung, dass über 30 Kinder aus den Klassenstufen eins bis acht angemeldet seien und in der Realschule plus unterrichtet werden könnten.