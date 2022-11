Nach dem Hackerangriff auf die Kreisverwaltung organisiert der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft die Sperrmüllabfuhr neu. Es wird bis Ende des Jahres keine Termine mehr auf Abruf, sondern einen Sammeltermin pro Gemeinde geben.

Sperrmüll, für den Kreisbürger einen Termin gebucht und bestätigt bekommen haben, werde noch bis einschließlich 24. November abgeholt, heißt es vonseiten des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (Eba). Der zuständige Kreisbeigeordnete Volker Knörr (CDU) erklärt auf Anfrage, dass diese Abfuhren bereits von der Dienstleisterfirma Zeller geplant gewesen seien. Gebuchte Termine ab dem 25. November seien dagegen für die Abfallplaner nur online abrufbar und seit dem Cyberangriff nicht mehr verfügbar, so Knörr. Daher verlören diese Termine ihre Gültigkeit.

Zwei Arten von Sperrmüll

Weil zum Ende des Jahres laut Knörr üblicherweise bei vielen Bürgern noch einmal Sperrmüll anfalle, habe der Eba eine Straßensammlung pro Gemeinde organisiert. Dabei dürfe jeder Haushalt höchstens drei Kubikmeter Sperrabfall zur Abfuhr bereitstellen. Der Eba bittet, den Abfall in „Möbelholz“ und „Restsperrmüll“ vorzusortieren und am Abfuhrtag bis spätestens 6 Uhr am Gehwegrand nebeneinander abzustellen. Die Sperrabfälle werden nacheinander von zwei Fahrzeugen abgeholt.

Die Abfuhrtermine für die Sperrmüllsammlung sind laut Eba wie folgt:

Großniedesheim, Kleinniedesheim, Beindersheim: Mittwoch, 30. November

Bobenheim-Roxheim: Mittwoch, 7. Dezember

Heßheim, Lambsheim: Donnerstag, 8. Dezember

Heuchelheim, Maxdorf: Freitag, 9. Dezember

Neuhofen: Montag, 12. Dezember

Limburgerhof: Dienstag, 13. Dezember

Schifferstadt: Mittwoch, 14. Dezember. Der Eba weist darauf hin, dass die Abfuhr aufgrund der hohen Einwohnerzahl von Schifferstadt verteilt auf drei Tage (14., 15. und 16. Dezember) stattfindet. Um die Abholung garantieren zu können, muss jeder Schifferstadter seinen Sperrmüll am 14. Dezember vor das Haus stellen. Laut Eba kann es aber sein, dass der Müll erst am 16. Dezember abgeholt wird.

Böhl-Iggelheim: Montag, 19. Dezember

Birkenheide, Fußgönheim: Dienstag, 20. Dezember

Harthausen, Hochdorf-Assenheim, Rödersheim-Gronau: Mittwoch, 21. Dezember

Römerberg: Donnerstag, 22. Dezember

Dudenhofen, Hanhofen: Freitag, 23. Dezember

Mutterstadt: Dienstag, 27. Dezember

Dannstadt-Schauernheim: Mittwoch, 28. Dezember

Altrip: Donnerstag, 29. Dezember