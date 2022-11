Sperrmüll, der nicht abgeholt wurde, Fahranfänger, die auf ihren Führerschein warten, Bauherren, die wissen wollen, wie es mit ihrem Bauantrag weitergeht. Nach dem Cyberangriff auf die Kreisverwaltung haben Bürger viele Fragen. Die Behörde sagt auf RHEINPFALZ-Anfrage, wie es in einzelnen Bereichen weitergeht.

Sind nach dem Hackerangriff Daten von Kreisbürgern im Darknet aufgetaucht?

Die Kreisverwaltung hat bisher keine Kenntnis darüber, dass Daten von Kreisbürgern im Darknet, einem versteckten Teil des Internets, veröffentlicht wurden. Darüber informierte Kristina Geiger, die persönliche Referentin des Landrats, am Mittwoch auf Anfrage. Demnach hat die Verwaltung jedoch keinen Zugriff auf das Darknet und kann deshalb auch nicht sagen, wo und wie man nach seinen Daten suchen kann. „Sobald wir von einer Veröffentlichung Kenntnis erhalten, wird eine Arbeitsgruppe anfragenden Bürgerinnen und Bürgern für eine Auskunft zur Verfügung stehen. Die Kontaktdaten für eine Auskunft werden wir sodann veröffentlichen“, teilt Geiger mit.

Wie können Bürger Sperrmülltermine vereinbaren, und was passiert mit Sperrmüll, der nicht abgeholt wurde?

Laut Kreisverwaltung wird Sperrmüll, für den ein Termin gebucht und bestätigt wurde, noch bis einschließlich 24. November abgeholt. „Termine ab dem 25. November verlieren trotz Buchungsbestätigung ihre Gültigkeit“, sagt Geiger. Demnach kann bis auf Weiteres kein Sperrmülltermin mehr gebucht werden. Stattdessen sollen bis zum Ende dieses Jahres Abholtermine für die Gemeinden festgelegt werden. Dann könne jeder Haushalt am betreffenden Tag bis zu drei Kubikmeter Sperrabfall ab 6 Uhr auf dem Gehweg bereitstellen. Dieser soll in „Möbelholz“ und „Restsperrmüll“ vorsortiert und nebeneinander platziert werden. Die Kreisverwaltung will rechtzeitig über die Termine informieren.

Werden fällige Müllgebühren von den Konten der Kreisbürger abgebucht?

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (Eba) kann der Kreisverwaltung zufolge derzeit keine Gebühren per Lastschrift abbuchen. Alle Gebührenpflichtigen, die per Bescheid eine Fälligkeit zum 28. Oktober 2022 mitgeteilt bekommen haben, werden daher gebeten, die Gebühr an den Eba zu überweisen. Die Kontodaten sind auf dem Bescheid zu finden. Offene Gutschriften und Rücküberweisungen können derzeit ebenfalls nicht bearbeitet werden. „Der Eba versichert, dass die Rückzahlungen sobald wie möglich nachgeholt werden“, heißt es aus dem Kreishaus.

Wie sollen Bürger vorgehen, wenn sie ihren Führerschein abholen oder umtauschen wollen?

„Leider ist es derzeit nicht möglich, Führerscheine oder vorläufige Fahrberechtigungen im Kreishaus abzuholen. Über Neuigkeiten werden wir die Bürger und Bürgerinnen auf unserer Homepage informieren. Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an einer Lösung“, sagt Kristina Geiger. Führerscheine können laut Kreisverwaltung bei den zuständigen Gemeindeverwaltungen beantragt werden. Kfz-Zulassungen können in den Außenstellen in den Verbandsgemeinde-Rathäusern in Dudenhofen und Heßheim erledigt werden.

Wie arbeiten das Gesundheitsamt und die Bauabteilung ohne digitale Akten?

Nach Angaben der Kreisverwaltung greifen die Mitarbeiter auf Akten in Papierform zurück, soweit diese vorliegen. „Es wird versucht werden, Vorgänge und Unterlagen zu rekonstruieren“, sagt Geiger. Nachfragen zu Bauanträgen sind derzeit nur per Post möglich: an die Kreisverwaltung, Abteilung 6 – Bau, Planung und Umwelt, Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen.

Wie sieht es in weiteren Bereichen der Behörde aus?

Laut Kreisverwaltung geht der Bäderbetrieb weiter, der Musikschulunterricht findet ebenfalls regelmäßig statt. Wer sich für einen Kurs bei der Volkshochschule anmelden möchte, kann dies über die Ansprechpartner in den Gemeindeverwaltungen tun. Der Betrieb an den weiterführenden Schulen sei sichergestellt, weil die Schulen mit eigenen Servern und Programmen arbeiten.

Ist der Brand- und Katastrophenschutz vom Hackerangriff tangiert?

Bei dieser Frage verweist die Kreisverwaltung auf das derzeit laufende Verfahren der Staatsanwaltschaft. „Daher werden wir keine weiteren Informationen zum Ausmaß des Angriffs veröffentlichen“, teilt die Referentin des Landrats mit. Auch in der Frage, ob die Haustechnik im Verwaltungsgebäude am Europaplatz vom Netzwerkausfall betroffen ist, hält sich die Behörde bedeckt. „Aus sicherheitstechnischen Gründen möchten wir hierzu keine Angaben machen“, sagt Geiger. Ihr zufolge wird die Kreisverwaltung derzeit von einer externen IT-Fachfirma unterstützt.

Was hat es mit der Meldung aus Kreisgemeinden auf sich, dass von den neuen E-Mail-Adressen der Kreisverwaltung Spam verschickt wird?

„Bei der E-Mail-Adresse @kreisverwaltungrheinpfalzkr handelte es sich nicht um eine Spam-Mail, sondern um eine von Microsoft generierte E-Mail aufgrund der Anlage einer Gruppe“, teilt Geiger mit. Ihren Angaben zufolge hat die jeweilige Verwaltung richtig reagiert und die E-Mail gelöscht, weil aufgrund der kryptischen Darstellung der Verdacht auf Spam entstand. Darunter versteht man unerwünschte Nachrichten, die der Absender in großen Mengen per E-Mail verschickt. Laut Geiger ist nicht auszuschließen, dass sich Personen die Situation zunutze machen, E-Mails mit schädlichem Inhalt verschicken und dabei den Anschein erwecken, als ob die Nachrichten von Mitarbeitern der Kreisverwaltung kommen. Die Behörde empfiehlt daher grundsätzlich, E-Mails von unbekannten Absendern zu löschen und keine Anhänge zu öffnen, wenn nicht sichergestellt werden kann, dass diese von einem vertrauenswürdigen Absender stammen.

Kontakt

Weitere Informationen, Kontaktmöglichkeiten sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu den Folgen des Netzwerkausfalls gibt’s im Internet unter www.rhein-pfalz-kreis.de.