Es sprechen einige Argumente für den Standort der zwischen Römerberg und Speyer geplanten Photovoltaikanlage.

Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind umstritten, weil sie viel Fläche verbrauchen, aber – zum Beispiel im Vergleich zu Windkraftanlagen – verhältnismäßig wenig Strom produzieren. Der Standort zwischen Berghausen und Speyer, wo die Speyerer Stadtwerke eine solche Anlage bauen wollen, scheint allerdings Sinn zu ergeben. Das steile Gelände kann ohnehin nicht gut für andere Zwecke genutzt werden, für die Landwirtschaft wertvolle Flächen fallen dort also eher nicht weg. Die Hanglage und die Süd-West-Ausrichtung dürften für das Einfangen der Sonnenstrahlen optimal sein. Die optische Beeinträchtigung hält sich ebenfalls in Grenzen. Von der Straße aus dürfte die Anlage kaum zu sehen sein. Trotzdem gilt es, das Thema Flächenverbrauch durch erneuerbare Energien im Blick zu behalten. In einer ohnehin schon dicht besiedelte Region sollte man nicht allzu verschwenderisch mit den wenigen verbleibenden unbebauten Gebieten umgehen.