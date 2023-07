Mit Spannung ist das Ergebnis der Geologen erwartet worden, die sich im Auftrag der Ortsgemeinde ein Urteil zur Situation unter der Wasseroberfläche des Silbersees gemacht hatten. Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat nun im Bauausschuss eine erste Einschätzung des beauftragten Büros öffentlich gemacht. Es sei demnach weiterhin möglich, dass es noch in dieser Saison wieder einen Badebetrieb am Silbersee geben könne.

Vorher müssten allerdings noch weitere 1000 Kubikmeter Material in den See eingebracht werden. Außerdem sei für das Einbringen des Materials ein Langstielbagger nötig. Mit dessen extra langem Arm soll das Material gezielter ins Wasser eingebracht werden. Die Gemeinde versuche alles Notwendige zu organisieren. Fragen zur Finanzierung der Maßnahmen sowie zur Höhe der anstehenden Kosten waren am Mittwoch noch offen.

Der Silbersee hatte noch vor Beginn der Badesaison gesperrt werden müssen, da es in diesem Jahr mehrfach zum Wegrutschen von Sand im Bereich des Einstiegs am Ufer des Badestrands gekommen war. Weil mehrfaches Auffüllen der Stelle nicht den erwünschten Effekt erzielt hatte, waren Geologen beauftragt worden, die Sache zu untersuchen. Die umfangreiche Absperrung des Badestrands hatte in der Bevölkerung zuletzt Unmut erregt.