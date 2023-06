Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gitter sind hoch, schwer und gut miteinander verbunden. Trotzdem gelingt es einigen Unvernünftigen, die Absperrung am Silbersee zu überwinden und dort zu baden, wo es wegen des abbrechenden Seegrunds gefährlich ist. Dem Bürgermeister bereitet das große Sorgen, doch im Gemeinderat werden Stimmen laut, die fordern, das Badeverbot zu lockern.

Am Montag hat Bürgermeister Michael Müller (SPD) an die Mitglieder des Gemeinderats zwei Links verschickt. Sie führen zu Online-Nachrichten, in denen über einen tödlichen