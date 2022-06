„Als klar wurde, dass die Gruppe den Berg nicht mehr alleine verlassen kann, haben sich die Kollegen absolut vorbildlich verhalten“, sagt Martin Storck, Schulleiter des Maxdorfer Lise-Meitner Gymnasiums nach der dramatischen Rettungsaktion vom Dienstagabend. „Sie haben verantwortungsbewusst agiert und sich darum gekümmert, dass die Kinder sicher nach unten kommen.“ 99 Schüler der siebten Klassen und acht Lehrer sind auf Klassenfahrt im österreichischen Kleinwalsertal und waren bei einer Wanderung in Bergnot geraten. Teilweise mussten sie per Helikopter in Sicherheit gebracht werden. Der Rektor erklärt im Interview, wie die Eltern nach dem Zwischenfall informiert wurden – und ob die Notsituation nun das Ende der Klassenfahrten am LMG bedeutet.