Die Sammelunterkunft für Geflüchtete, die im vergangenen Dezember nach vierjähriger Pause wiedereröffnet wurde, ist seit Mitte Februar voll belegt. Das hat Iris Kern-Strache von der Gemeinde Bobenheim-Roxheim auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Ende Februar sei lediglich ein Zimmer aufgrund eines Wasserschadens nicht belegt gewesen, alle anderen Räume seien voll. Die Unterkunft hat offiziell eine Kapazität von 55 Plätzen. Seitdem die Unterkunft voll ist, sei die Verteilung vom Kreis neu zugewiesener Geflüchteter wieder problematisch. „Wir jonglieren ab jetzt und schauen, wo vielleicht doch noch irgendwas möglich ist“, so Kern-Strache. Perspektivisch ist eine Unterbringung in größeren Zahlen in Bobenheim-Roxheim nur noch in Containern möglich.

