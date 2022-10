Nach drei Jahren Corona-bedingter Pause wird am 31. Oktober wieder Halloween in der Sommerfesthalle in Waldsee gefeiert. Vor der Pandemie strömten rund 900 Besucher. Die Organisatoren hoffen nun auf eine genauso große Resonanz.

„Die Dekoration ist das Nonplusultra!“ Reinhard Spindler spart nicht mit Superlativen, wenn er vom Halloween Rock in Waldsee schwärmt. Der 66-jährige Vorsitzende des Männergesangvereins Concordia hat die Sause in dieser Form vor 16 Jahren aus der Taufe gehoben. Er erinnert sich an legendäre Partys mit einer Konzertmuschel im Walking-Dead-Stil, die 2011 die Sommerfesthalle zierte. Das Geheimnis der Veranstaltung und deren Grundlage, um erfolgreich zu sein, sei die Dekoration, sagt Spindler. Wer die Sommerfesthalle am Halloween-Tag betritt, wird in schwarz gehüllt. „Alles ist schwarz dekoriert, Spinnenweben hängen vom Dach, an der Höllen-Bar werden abstruse Getränke ausgeschenkt und in der Gruft-Schenke wird ab 20.30 Uhr durchgehend Wein in die Gläser gekippt“, sagt Spindler.

Lichtshow und Kult-Band

Bis zu 50 Helfer sind involviert. Fast eineinhalb Wochen dauert es, bis die Sommerfesthalle aufwendig dekoriert ist. Ein besonderer Höhepunkt ist die Lichtshow, die die 100 Quadratmeter große Tanzfläche erhellt und die Gäste zum Tanzen animieren soll. Genauso wichtig ist die Musik, die die Kultband Grand Malör seit sieben Jahren beisteuert. Durch sie habe die Veranstaltung an Attraktivität gewonnen, freut sich Spindler und erinnert sich daran, als die Bandmitglieder zum ersten Mal die gruselig geschmückte Sommerfesthalle betraten und wie hypnotisiert gewesen seien. „Sie stehen auf der Bühne mitten in einem Spinnennetz“, sagt der Concordia-Vorsitzende begeistert.

Der 66-Jährige ist 40 bis 50 Stunden mit der Organisation der Veranstaltung beschäftigt und tut alles, damit sie zum Erfolg wird. „Wo ein Wille, da ist auch ein Weg“, lautet Spindlers Lebensmotto. Er ist optimistisch, dass Halloween Rock auch dieses Jahr nach drei Jahren Pause ein Erfolg wird. Für den Nachwuchs gibt’s am 31. Oktober ab 16 Uhr „Halloween for Kids“ bei freiem Eintritt. „Das ist schön, da springen die kleinen Hüpfer verkleidet rum“, sagt Spindler. Sein ganzer Stolz ist jedoch die Party für Erwachsene, bei der die Masken jedes Jahr besser werden. „Verkleidung ist keine Pflicht, aber wer ohne kommt, fällt auf“, sagt der Concordia-Vorsitzende und lacht.

Termin & Verlosung

Halloween Rock am Montag, 31. Oktober, ab 20 Uhr in der Sommerfesthalle in Waldsee. Eintritt ab 18 Jahren. Die RHEINPFALZ verlost dreimal zwei Karten. Wer Interesse hat, meldet sich bis Sonntag mit seinem Namen und Wohnort per E-Mail an die Adresse redspe@rheinpfalz.de. Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt.