Nach Corona-bedingter Pause lädt der Männergesangverein Concordia Waldsee für Montag, 31. Oktober, 20 Uhr, wieder zur großen Halloween-Rock-Party mit Grand Malör in der Sommerfesthalle in Waldsee ein. Der Kartenvorverkauf startet am Mittwoch, 5. Oktober. Verkaufsstellen sind die Avia-Tankstelle Zitzmann in Waldsee, das Schreibwaren-Geschäft Birkelbach in Neuhofen und „Just 4 sun“ in Schifferstadt. Eine Karte kostet 15 Euro. Der Eintritt ist ab 18 Jahren erlaubt. An der Abendkasse wird die Karte für 18 verkauft.