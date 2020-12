40 knifflige Fragen über das Jahr 2020 – die bilden das RHEINPFALZ-Jahresrätsel. Wer aufmerksam die Zeitung gelesen hat und sich für Speyer und Umland interessiert, hat gute Chancen auf einen der 50 Preise. Bis zum 9. Januar 2021 können Lösungscoupons eingesandt werden.

Rätsel: Wie oft kommt das Wort „Corona“ in den 40 Fragen vor? Vier, 14 oder 34 Mal? Der geringste Wert ist richtig – was zeigt, dass das Jahresrätsel nicht vom Thema des Jahres dominiert wird. Die Aufgaben, formuliert von den Mitgliedern der Lokalredaktion, sind also auch eine Möglichkeit zur Zerstreuung.

Es ist die zehnte Auflage der beliebten RHEINPFALZ-Aktion. Manche Fragen aus den Bereichen Stadt, Land, Kultur und Sport sind leicht, andere deutlich kniffliger – haben Sie etwa die deutschen Meistertitel der Harthausenerin Katharina Aures mitgezählt? Die Antworten beziehen sich auf das zu Ende gehende Jahr – und standen alle einmal in der RHEINPFALZ. Teilnehmen kann nicht nur, wer alles weiß: Die Gewinner werden unter den Rätselfreunden mit den meisten richtigen Antworten ausgelost. In früheren Jahren haben diese freilich so großen Ehrgeiz an den Tag gelegt, dass es sehr viele Null-Fehler-Coupons gab. Zuletzt waren es 173 von 413.

Die Preise stiften die RHEINPFALZ und weitere örtliche Firmen sowie Museen. Die beiden ersten Preise kommen von Kreditinstituten: 300 Euro von der Sparkasse Vorderpfalz, 250 Euro von der Vereinigten VR Bank Speyer. Preis drei: ein Rundflug. Die Fragen und die je drei Antwortalternativen finden Sie hier. Es werden nur Lösungen auf dem am 28. Dezember in der „Speyerer Rundschau“ abgedruckten Original-Coupon gewertet. Einsendeschluss ist am Samstag, 9. Januar. Die Sieger werden in der RHEINPFALZ genannt.

Die Preise



1. Geldpreis 300 Euro (zur Verfügung gestellt von der Sparkasse Vorderpfalz)

2. Geldpreis 250 Euro (Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz)

3. Rundflug über die Kurpfalz im Wert von 250 Euro (Flugplatzbetreiber FSL GmbH)

4.-13. je ein RHEINPFALZ-Badetuch „Uffbasse“

14.-23. je ein Buch „Fromme Einfalt, hehre Kunst“ über die Schaudolph-Domfresken

24.-25. je zwei Freikarten für das Sealife

26. ein Speyer-Kalender der Stadt

27. ein Kalender der Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH

28.-30. je ein „Grüffelo“-Paket des Historischen Museums mit Buch und Plüschtier

31.-32. je ein Roman „Der Medicus“ mit Stofftasche

33.-42. je ein RHEINPFALZ-Kaffeebecher „75. Jubiläum“

43-48. je ein Tankgutschein im Wert von 10 Euro

49. zwei CDs und ein Museumsführer des Technik-Museums