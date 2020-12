Es ist viel passiert in Speyer und den Umlandgemeinden. RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser sind informiert über die wichtigsten Ereignisse in Stadt, Land, Kultur und Sport. Die 40 Fragen über das Jahr 2020 richtig zu beantworten und einen der 50 Preise zu gewinnen, ist dennoch nicht so einfach. Spezialwissen könnte helfen, Google nicht immer. Je eine Antwort ist richtig. Die Regeln stehen unten. Viel Spaß!

1. In Speyer hat ein Gastronom zusammen mit dem Verpächter eine alteingesessene Weinstube zu einem neuen Lokal umgebaut und eröffnet. Der Name des Lokals ist eine Hommage an seinen Vater. Wie heißt es?

a) Six

b) Sux

c) Sex

2. Welche „markanten Orientierungspunkte“ im Speyerer Umland sind in diesem Jahr innerhalb von wenigen Sekunden verschwunden?

a) Kühltürme des Atomkraftwerks in Philippsburg

b) Windräder bei Schwegenheim

c) Wasserturm zwischen Waldsee und Otterstadt

3. Welcher Speyerer Künstler wurde 2020 nicht 80 Jahre alt?

a) Wolf Spitzer

b) Manfred Weihe

c) Eberhard Spitzer

4. Welcher junge Mechtersheimer sorgt im Kartsport für Furore?

a) David Jahn

b) Niklas Cassarino

c) Emerson Fittipaldi

5. Am Flugplatz Speyer und in der Flugplatzbetreibergesellschaft FSL GmbH tut sich viel Neues. Welche Veränderung ist beschlossen worden?

a) fünf neue Gesellschafter

b) ein neuer Geschäftsführer

c) Planung für eine neue Landebahn

6. Wie heißt der Nachfolger von Pfarrer Josef Metzinger in der Pfarrei Hl. Hildegard Römerberg-Dudenhofen?

a) Michael Göttlicher

b) Frank Aschenberger

c) Jens Henning

7. Welches Stück spielte 2020 das Zimmertheater Speyer?

a) Schlecht gegen Südwind

b) Gut gegen Nordwind

c) Mau gegen Monsun

8. In welche Spielklasse haben sich die Handballmänner der HSG Lingenfeld/Schwegenheim freiwillig zurückgezogen?

a) A-Klasse

b) B-Klasse

c) C-Klasse

9. Die Stadt Speyer wollte in diesem Jahr Beziehungen in eine weitere potenzielle Partnerstadt starten. Eine erste Reise dorthin war geplant. Das Coronavirus hat sie unmöglich gemacht. Wo liegt diese Stadt?

a) in Japan

b) in Kanada

c) in Großbritannien

10. Welches Bauwerk in Lingenfeld war fast ein Jahr gesperrt und wurde im August wieder eröffnet?

a) Fußgänger- und Radfahrerbrücke

b) Germersheimer Straße

c) Bahnübergang

11. Die Staatsphilharmonie spielte beim Musikfest „Appalachian Spring“ welches Komponisten aus den USA?

a) Aaron Copland

b) Leonard Bernstein

c) George Gershwin

12. Wie heißt jetzt die Vereinszeitschrift von TuRa Otterstadt?

a) TuRa News

b) Otterstadter Gestotter

c) O-Ton Otterstadt

13. Am 24. Juni 2020 wurde der verstorbene ehemalige Bischof Anton Schlembach im Speyerer Dom beigesetzt. Wie viele seiner Amtsvorgänger fanden laut Bistum bereits ihre letzte Ruhestätte in der Kathedrale?

a) 8

b) 25

c) mehr als 40

14. Wo ist Störchin Thilo, die auf dem Otterstadter Schuldach geboren wurde, in diesem Jahr gestorben?

a) in Südafrika

b) in Spanien

c) in Frankreich

15. Wer moderierte in Speyer die digitale Kulturnacht, genauer, was ist dessen „Nickname“?

a) Lachs

b) Scholle

c) Hering

16. Wie ging das Damen-Volleyball-Oberligaspiel TSV Speyer gegen TuS Heiligenstein aus?

a) 3:1 für Speyer

b) 2:2

c) 3:1 für Heiligenstein

17. Wenn es die Corona-Lage zulässt, will das neue Hotel Amedia Plaza in der Postgalerie – der früheren Hauptpost – eröffnen. Welches historische Teil aus der alten Zeit wollen die österreichischen Betreiber prominent in die Bar des Hauses integrieren?

a) alter Postsack

b) alter Postschalter

c) alte Eingangstür

18. Welche Entscheidung hat Römerbergs Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) aufgrund der mit seinem Amt einhergehenden Arbeitsbelastung getroffen?

a) Er trat zurück.

b) Er ließ einen weiteren Bürgermeister wählen.

c) Er gab seinen Hauptberuf bei der BASF auf.

19. Wie alt wird das Purrmann-Haus als Museum in diesem Jahr?

a) 50 Jahre

b) 25 Jahre

c) 30 Jahre

20. Welche große Rad-Rundfahrt hat der Dudenhöfer Profi Martin Salmon bestritten?

a) Tour Down Under

b) Vuelta a Espana

c) Tour of Langkawi

21. An welche Firma grenzt das Gelände an, das die Stadt Speyer dem Technischen Hilfswerk für einen Umzug zur Verfügung stellen möchte?

a) Löser

b) PFW

c) Thor

22. Wem hat der Schwegenheimer Ortsgemeinderat im Juni die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde aberkannt?

a) Adolf Hitler

b) Kurt Kaufmann

c) Alban Gutting

23. Für welchen Wallfahrtsort schrieb Haydn die Messe, die im Abschlusskonzert der Dommusiktage erklang?

a) Altötting

b) Mariazell

c) Tschenstochau

24. Welche Olympiasiegerin hat einen Lehrgang beim Reitclub Speyer abgehalten?

a) Ulla Salzgeber

b) Steffi Graf

c) Britta Steffen

25. Wechsel an der Spitze der grünen Stadtratsfraktion. Wie die neue Vorsitzende ist auch ihr Vater in der Fraktion. Wie heißen sie?

a) Münch und Weinmann

b) Schäfer und Mang

c) Heller und Jaberg

26. Was hat den Landwirten rund um Speyer aufgrund der Corona-Beschränkungen 2020 gefehlt?

a) Maschinen

b) Erntehelfer

c) Saatgut

27. Ein in Otterstadt lebender Musiker engagiert sich bei der Staatsphilharmonie für die Musikvermittlung für Kinder und Jugendliche. Wie heißt er?

a) Jakob Maier

b) Josef Becker

c) Jochen Keller

28. Was hat der Fußballverein Hanhofen wieder angemeldet?

a) Frauen-Mannschaft

b) Handball-Sieben

c) Hockey-Team

29. Direkt am Fußgängerüberweg Viadukt in der Bahnhofstraße ist in diesem Jahr ein Hotel speziell für Langzeitgäste fertiggestellt und eröffnet worden. Wie schreiben die Eigentümer dessen Namen?

a) Guesthouse

b) Gästehaus

c) GuestHouse

30. Wer im Landkreis Germersheim Plastik in die Biotonne wirft, wird verwarnt. Was machen die Kontrolleure?

a) Sie verteilen gelbe und rote Karten als Hinweis-Sticker.

b) Sie kippen die Mülltonne auf der Straße aus.

c) Sie klingeln und weisen den Bürger auf seinen Fehler hin.

31. Welche Gruppe spielte bei „Kultur goes Paradise“?

a) Gelt et Nelt

b) Hank zu Fank

c) Upps un Apps

32. Welche Aufgabe hat der Waldseer Peter Aures niedergelegt?

a) Organisation Rheinauen-Volkslauf

b) Vorsitz ASV

c) Handball-Abteilungsleiter TG

33. Lange wurde diskutiert, jetzt ist klar, wer ins „Tor zur Pfalz“ in der Maximilianstraße einzieht – nämlich?

a) Weinverkäufer und Weintrinker

b) Medienexperten und Pflegekräfte

c) Billard- und Dartspieler

34. Was musste 2020 nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen Brandschutzmängeln zwischenzeitlich geschlossen werden?

a) die Remigiusbücherei in Otterstadt

b) der Tabakschuppen in Harthausen

c) das Haus Marientraut in Hanhofen

35. Welche Künstlerfamilie in drei Generationen stellte im Feuerbachhaus aus?

a) Abendschein

b) Morgenstern

c) Feuerstein

36. Was hat der Fußballverein Berghausen gebaut?

a) dritten Rasenplatz

b) zweiten Rasenplatz

c) Kunstrasenplatz

37. Im Frühjahr freut sich das Domkapitel über flauschigen Nachwuchs an der Kathedrale: ein Uhu-Paar hat in einem der Türme erfolgreich gebrütet. Wie viele geschlüpfte Uhu-Küken wachsen fortan im Dom heran?

a) drei

b) vier

c) fünf

38. Was dürfen Hausbesitzer im künftigen Neubaugebiet „In den dreißig Morgen“ in Dudenhofen nicht?

a) Autos auf der Straße abstellen

b) Vorgärten als Stein- und Schotterflächen anlegen

c) ihr Haus gelb streichen

39. Im ersten Live-Stream-Konzert aus der Stadthalle spielte Pianist Stephan Rahn vierhändig mit seiner Gattin ...?

a) Christina

b) Christine

c) Christiane

40. Wie viele deutsche Meistertitel hat die Harthäuser Steinstoßerin Katharina Aures gefeiert?

a) 10

b) 20

c) 25

Der Weg zum Gewinn

Gewinnen kann, wer alle oder möglichst viele Lösungen zu den 40 Fragen weiß. In die Auslosung kommt, wer alle Antworten richtig hat. Gibt es weniger Richtig-Rater als Preise, kommen die Zuschriften derjenigen in die Lostrommel, die am nächsten dran sind. So geht’s: Schreiben Sie in den am 28. Dezember in der Speyerer Ausgabe der RHEINPFALZ abgedruckten Coupon jeweils den Buchstaben für die richtige Antwort. Bitte senden Sie den Original-Coupon bis Samstag, 9. Januar 2021, per Post oder persönlich an folgende Adresse

DIE RHEINPFALZ

Lokalredaktion Speyer

Heydenreichstraße 8

67346 Speyer

RHEINPFALZ-Mitarbeiter und Angehörige dürfen nicht miträtseln. Rechtsweg ausgeschlossen. Es werden nur Lösungen auf dem am 28. Dezember in der „Speyerer Rundschau“ abgedruckten Original-Coupon gewertet. Die Sieger werden in der RHEINPFALZ genannt.

Die Preise

