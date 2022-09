Ralf Feix wird der neue Leitende Pfarrer der Pfarrei Heiliger Christophorus Waldsee, mit den Gemeinden Altrip, Limburgerhof, Neuhofen, Otterstadt und Waldsee. Der 46-Jährige ist schon seit August 2020 Kooperator in Waldsee. Er folgt Dekan Frank Aschenberger nach, der seit September 2022 Seelsorger am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz ist. Seit Aschenbergers Weggang ist Feix kommissarischer Leiter der Pfarrei. Die Stelle des Kooperators wird nicht mehr ausgeschrieben. Pfarrer Ralf Feix wird offiziell am Samstag, 2. November, um 16 Uhr in der Pfarrkirche Waldsee in sein neues Amt eingeführt.