„Dies können wir so nicht mehr hinnehmen!“ Mit diesen Worten hat sich Michael Reith (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, auf RHEINPFALZ-Anfrage zur Situation in der Kfz-Zulassungsaußenstelle Heßheim geäußert. Seit Wochen sind die Kfz-Zulassungsaußenstellen Dudenhofen und Heßheim aufgrund von Personalmangel und Krankheitsfällen nicht besetzt. In der vergangenen Woche sind selbst Zulassungsdienste und Autohäuser mit Anträgen abgeblitzt.

„Wir haben vor kurzer Zeit mit sehr viel Geld den Bereich der Zulassungsstelle so umgebaut, dass dort nun ein eigener Bereich und ausreichend Raum für drei vollwertige Arbeitsplätze besteht“, teilt Reith mit. Landrat Clemens Körner (CDU) habe sich die Arbeitsplätze bei einem persönlichen Besuch im Januar selbst ansehen können. Reith weist außerdem darauf hin, dass die Außenstellen in der Zeit der eingeschränkten Erreichbarkeit der Kreisverwaltung nach dem Hackerangriff auf sie dort uneingeschränkt hätten arbeiten können.

VG-Bürgermeister trifft sich mit Körner

Die VG-Verwaltung sei dem Kreis bei der Entlastung des Personals in der Vergangenheit außerdem bereits entgegengekommen. So habe Reith veranlasst, „dass mein Info-Point alle Telefonate der Zulassungsstelle entgegennimmt“. Zudem würden die Termine über den Zugang des Info-Points zum digitalen Kalender vergeben. In der Vergangenheit habe die VG versucht, auch bei der Sachbearbeitung zu unterstützen. Dies funktioniere aber nur, wenn eine Person dauerhaft in der Zulassungsstelle mitwirke, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Bislang habe der Kreis niemanden von der VG eingewiesen. Den Ärger der Bürger über die geschlossenen Zulassungsstellen bekommten laut Reith seine Mitarbeiter vor Ort und er selbst ab. „Zudem wird diese Situation der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim angelastet“, so der VG-Bürgermeister. Seine Unzufriedenheit angesichts der Situation hat Reith schon zuvor gegenüber dem Landrat deutlich gemacht. In der kommenden Woche soll es ein persönliches Treffen der beiden geben.