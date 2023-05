Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Heftige Wortwechsel, Polemik, Sitzungsunterbrechung: Im Bauausschuss ging es am Donnerstag hoch her, als das potenzielle Baugebiet südlich der Einkaufsmärkte auf der Tagesordnung stand. Anlass war der Vorstoß der Grünen, die Bürger gleichzeitig mit der Bundestagswahl am 26. September darüber entscheiden zu lassen, ob die 17 Hektar Ackerland erschlossen werden sollen.

Den am Ende der hitzigen Debatte mehrheitlich gefassten Beschluss, fünf Planungsbüros gegen Geld um Vorschläge für einen zukunftsorientierten Bebauungsplan